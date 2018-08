Altas temperaturas levam à emissão de ‘aviso laranja’ na Madeira

As altas temperaturas que estão previstas para os dias de hoje a amanhã, no arquipélago da Madeira, fizeram subir o aviso para laranja. Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o aviso laranja é válido até às 18 horas de segunda-feira, com excepção do Porto Santo, que se mantém em aviso amarelo.

Os avisos justificam-se devido às previsões que apontam, por exemplo, que as temperaturas podem atingir os 37ºC na segunda-feira, em Câmara de Lobos. No mesmo dia, o Funchal e Santana podem chegar aos 29ºC, Machico aos 30ºC e São Vicente aos 33ºC.