Altares de São João 2018 arrancam amanhã no Funchal

A edição 2018 dos Altares de São João arrancam amanhã, 20 de Junho, nas ruas do Funchal. A cerimónia de abertura contará com a presença do presidente da autarquia, Paulo Cafôfo, que garante animação diária, entre as 16h e as 22 horas.

Este ano, o evento decorre até 24 de Junho em algumas ruas bem características da baixa do Funchal, nomeadamente a Travessa dos Reis, a Rua da Conceição, a Rua da Figueira Preta, a Rua do Frigorífico, a Rua da Cooperativa Agrícola e a Praça do Carmo.

A animação contará com performances de rua e a presença de vários grupos folclóricos, para além da já habitual presença das Tunas, grupos de fado e marchas populares.

O número de lojistas e comerciantes que aderiram aos Altares de São João aumentou, sendo agora cerca de 20.

A Câmara Municipal do Funchal, como habitual, irá construir o seu altar na Praça do Carmo, tendo lançado o desafio a todos os participantes para que construam o seu próprio altar dentro dos estabelecimentos.

O cartaz conta com as performances da Banda Municipal do Funchal, da Associação Geringonça, do Grupo de Folclore da Boa Nova, do Grupo de Folclore Monte Verde, da Tuna D´Elas, dos Amantes do Fado, do Brinquinho de Santo António, da Banda D’Além, da Associação Olho-te, da Music Link Electro Band, do grupo de animação Teatro Bolo do Caco e das Marchas Populares da Casa do Povo de São Martinho e Marchas Populares da Sociohabita.