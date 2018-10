Albuquerque diz que os socialistas “ficam satisfeitos” com tudo o que é “contra a Madeira”

Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, disse que os socialistas “ficam satisfeitos” com tudo o que é “contra a Madeira”. “Faz parte da histórica tradição deles”, afirmou, referindo-se ao facto de o PS/M dizer que estão “satisfeitos” e “felizes” por o Orçamento do Estado para 2019 fixar uma verba de 14 milhões de euros para a construção do Hospital Central da Madeira.

O presidente do Governo Regional está, neste momento, a participar na Cerimónia Militar de Juramento de Bandeira do 6.º Curso de Formação Geral Comum de Praças do Exército de 2018.