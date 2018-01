Albuquerque diz que o desafio é “garantir a sustentabilidade dos sistemas regional e nacional de saúde”

Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, disse hoje que “o grande desafio para os próximos anos” é “garantir a sustentabilidade dos sistemas regional e nacional de saúde”.

“As democracias hoje têm um grande desafio que é garantir aquilo que foi uma grande conquista da nossas sociedades, que foi o estado social. Ou seja, a existência de serviços por parte do Estado, como a educação, o apoio na velhice, na infância e na saúde são, na essência, grandes conquistas que ocorreram na Europa após a primeira e a segunda Guerra Mundial”, afirmou no Centro de Formação, localizado no Núcleo de Apoio ao Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde deu as boas-vindas aos formandos

O chefe do executivo madeirense frisou o facto de na Região a esperança média de vida estar situada entre os “78 e 80 anos”. O que, no seu entender, coloca “grandes desafios” aos sistemas regional e nacional de saúde, sendo por isso necessário garantir “a sustentabilidade económica e financeira do sistema”.

O presidente do Governo Regional referiu que se “tivermos um bom sistema de cuidados primários de saúde” serão prevenidas algumas doenças, as pessoas irão ter “melhor qualidade de vida” e os custos serão mais reduzidos.

Albuquerque disse que a taxa de cobertura da população com médico de família é de 70%, sendo que o objectivo é “assegurar essa cobertura na totalidade”.

Além disso, revelou que serão aplicados “mais 30 milhões de euros” no sistema regional de saúde, sendo que o grande objectivo é a construção do novo hospital e o melhoramento das unidades de saúde.

Refira-se que 77 novos internos iniciaram a sua formação médica prática no Serviço de Saúde da Região: 35 no ano comum (já concluíram a parte teórica e iniciam um ano de formação prática antes da especialidade); 29 na formação específica (médicos que iniciam a sua especialidade após conclusão do ano comum) e 13 na especialidade de Medicina Geral e Familiar.