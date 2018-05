Agenda deste sábado promete despertar o seu apetite, ora veja

‘Menu d’Selecção’ na Quinta do Terreiro da Luta

Chama-se ‘Menu d’Selecção’ e é o evento que o DIÁRIO e a FN Hotelaria trazem à Região e que consiste numa interessante experiência gastronómica. Este almoço decorrerá na Quinta do Terreiro da Luta, a partir das 13 horas, e juntará vários elementos ligados à alta cozinha do nosso país. Os principais chefes desta iniciativa serão António Bóia e Paulo Pinto, que terão como ‘companhia’, na cozinha, nomes como Carlos Madeira, Celso Padeiro, Emanuel Brás, João Cunha, João Vasco, Luís Gaspar, Pedro Monteiro e Tiago Gomes. Esta confraternização está limitada a um número máximo de 200 pessoas.

‘Madeira Classic Car Revival’ na Praça do Povo

Nos dias 26 a 27 de Maio, na Praça do Povo, terá lugar mais uma edição do ‘Madeira Classic Car Revival’, evento automobilístico anual, representativo da história dos veículos antigos e clássicos existentes na Região, designadamente automóveis, motos e bicicletas produzidos até 1980. Organizada pela Associação The Classic Motor Exhibition - ACME e apoiada pelo Governo Regional, esta mostra automobilística tem por objectivo premiar os melhores e mais belos exemplares, a distinguir com o prémio Best of Show, exposição que terá lugar na Praça do Povo, local onde decorrerão diversas actividades e desfiles. Outra das iniciativas a integrar o programa desta edição será o concurso subordinado ao tema ‘Vestir à Época’, onde o guarda roupa dos concorrentes será apreciado por um júri e onde o público em geral poderá participar.

5.ª edição do Festival Aleste

O Complexo Balnear da Ponta Gorda acolhe, entre as 15 horas e as 2 horas da manhã de domingo, a quinta edição do Festival Aleste, com as actuações da emblemática banda dinamarquesa Laid Back, os norte-americanos Bitchin Bajasportugueses Bruno Pernadas, Surma, BISPO e Sean Riley, desta feita a solo e com novo disco. Finda a festa, pela noite dentro, com a dança multicultural de Celeste/Mariposa. Os bilhetes, no valor de 20 euros, podem ser adquiridos no Barreirinha Bar Café, no Museu Café, na Fnac Funchal, na Cuca Vintage Shop, na La Vie e no Estúdio 21 e ‘on-line’ na Ticketea.

Concerto de jazz no Castanheiro Boutique Hotel

O Castanheiro Boutique Hotel acolhe, a partir das 21 horas, concerto de jazz com Pedro Afonso na guitarra e Joana Pinto na voz.

‘Hit’s Don’t Lie’ no Copacana

A discoteca Copacabana do Casino da Madeira promove a festa ‘Hit’s Don’t Lie’ com o DJ Luís Gonçalves. Já no Garden haverá uma grande noite ao som do DJ internacional Jacob Husley (da festa ‘wetyourself’ no Fabric, em Londres).

Colecção de biquinis apresentada no Trap

A discoteca Trap acolhe, neste sábado, um evento de apresentação da nova colecção de moda Seomara Cesário Swimwear SS18.

Hozho actua nas Vespas

O Clube Vespas acolhe actuação de Hozho, produtor de música electrónica e DJ de Portugal. Os seus sons únicos, caracterizados por melodias harmoniosas no meio da escuridão, influenciados pelo minimal techno, o levaram a criar seu próprio género musical: melodark minimal.

Cantina El Mexicano com espectáculo de humor

O humorista João Pedro Ramos dá espectáculo na Cantina El Mexicano na noite deste sábado.

Luís Severo sobe ao palco na Feira do Livro

O cantor Luís Severo vai estar presente na 44.ª Feira do Livro do Funchal, para um concerto que irá decorrer no palco da Avenida Arriaga no dia 26 de Maio, às 20h00. Luís Severo iniciou a sua ligação à música na adolescência quando começou a partilhar canções que inicialmente assinava como Cão da Morte, mas foi depois de terminar a sua licenciatura em Sociologia que começou a levar a música mais a sério. Editou o seu primeiro disco ‘Cara D’Anjo’ em 2015 e gravou um segundo álbum em 2017, intitulado“ Luís Severo”, foi com este disco que foi considerado autor do melhor disco português em 2017 para os leitores da Blitz. Este ano voou para uma residência artística em São Miguel, onde começou a preparar canções para o próximo disco, que deverá sair ainda este ano. Luís Severo já foi produtor musical de artistas como Filipe Sambado e Éme, compositor de canções de artistas como Cristina Branco e trabalha na agência, produtora e promotora musical Maternidade.

Campanha de vacinação de animais domésticos em Câmara de Lobos

A autarquia de Câmara de Lobos inicia uma campanha de vacinação e de identificação electrónica dos animais de domésticos da freguesia de Câmara de Lobos. Os munícipes da freguesia de Câmara de Lobos poderão vacinar os seus animais domésticos, mediante o pagamento de um montante de 20 euros, valor que inclui a vacinação antirrábica, boletim sanitário, identificação electrónica e desparasitação interna. Esta campanha enquadra-se no âmbito das acções que têm vindo a ser promovidas pela Câmara Municipal de Câmara de Lobos no decurso dos últimos anos referentes à problemática dos animais errantes e de companhia. A acção, que terá o apoio técnico e veterinário da Sociedade Protectora dos Animais Domésticos (SPAD), está devidamente autorizada pela Direcção de Serviços de Alimentação e Veterinária e será implementada em parceria com as juntas de freguesia do concelho de Câmara de Lobos.

Estreia da peça ‘Fora de formato’

O Grupo de Teatro ‘Línguas de Palco’ da Direcção Regional de Educação / Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia, da Secretaria Regional de Educação, prepara-se para estrear a peça ‘Fora de formato’, no Centro das Artes – Casa das Mudas, na Calheta. ‘Fora de formato’ é uma peça original, resultado das ideias do grupo, que foi escrita por três dos alunos que integram o elenco: Ilda Sousa, Maria Jesus e Rodrigo Costa. A direcção artística e encenação são de Diana Pita e a coreografia de Juliana Andrade. Após o lançamento da palavra-chave ‘abandono’, que serviria de mote para o espectáculo, explorou-se o que esta palavra poderia significar: individualmente, para o grupo e sobretudo para a sociedade da qual fazem parte. O espectáculo é para maiores de 12 anos e os bilhetes estarão à venda no local.

Pré-abertura do Aquaparque

Este ‘Pre-Opening’ está agendado para as 14 horas, contando para o efeito com um ‘welcome drink’ de forma a ‘abrir’ o apetite às novidades que serão apresentadas. Perdurando até às 18 horas, o selector Phill.Me estará a colocar som ambiente, condizente com a estação do ano mais aguardada por todos. Toda a envolvência decorre junto ao ‘Chilling Bar’, a nova coqueluche do Aquaparque, onde será instalado um serviço de bebidas mais elaboradas, ditas ‘premium’, sendo também esta, como o próprio nome indica, a nova zona de desfadiga da infra-estutura. O Aquaparque abre oficialmente as portas a 1 de Junho, com a finalidade de oferecer aos cerca de 1.000 clientes a oportunidade de usufruírem de experiências únicas, que nenhum outro espaço consiga almejar na Região. Recorde-se que os preços dos ingressos para a época balnear de 2018 cifram-se nos oito euros para adultos e cinco para crianças, mas há outros pacotes a ter em conta. O ‘pack’ familiar engloba dois adultos e duas crianças (dos 5 aos 12 anos) e terá um custo de 20 euros por entrada, estando garantido igualmente um espaço gratuito no estacionamento ao longo do dia. Pegando na calculadora, caso decida usufruir do Aquaparque em família, o desconto ascende até aos 30%.

Machico promove Ciclo de conferências ‘Desporto e Saúde – Uma Parceria de Sucesso’

Das 9h às 12h, o auditório do Fórum Machico acolherá a 1.ª edição deste ciclo de conferências, que terá como primeiro orador, o professor Hélder Lopes, docente do departamento de Educação Física e Desporto da Universidade da Madeira, que irá fazer uma apresentação intitulada ‘Educação e saúde, uma questão de equilíbrio – o desporto como instrumento de actuação’. A segunda apresentação do dia, será uma mesa redonda, com a temática ‘Treino, competição, lesão...! Como gerir na procura do sucesso?’. Esta mesa redonda, moderada pelo fisioterapeuta Hugo Góis, contará com a presença do professor Alcino Pereira, director técnico da Associação de Atletismo da Madeira, do fisioterapeuta Maurílio Gouveia e do atleta internacional de trail running Luís Fernandes. Este evento, destina-se a profissionais de saúde e desporto, atletas, dirigentes desportivos, treinadores, preparadores físicos, docentes e estudantes das áreas da saúde e do desporto. A organização deste evento está a cargo da Câmara Municipal de Machico e do Centro Terapêutico de Machico e Garajau. A participação é gratuita, mas os interessados deverão fazer inscrição prévia através de um formulário disponível online no site da Câmara Municipal de Machico e/ou na página de Facebook do Centro Terapêutico de Machico e Garajau.

Coro Juvenil da DSEAM participa no XIV Encontro Internacional de Coros Infantojuvenis de Bragança

O Coro Juvenil da Direcção Regional de Educação / Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia, da Secretaria Regional de Educação, irá participar no XIV Encontro Internacional de Coros Infantojuvenis de Bragança, num intercâmbio com a Associação Coral Brigantino. No programa desta viagem, estão ainda contempladas visitas ao Porto e a Bragança. O XIV Internacional Encontro de Coros Infantojuvenis de Bragança, a realizar-se, pelas 17h30, no auditório do Teatro Municipal de Bragança, é promovido pela Associação Coral Brigantino de Nossa Senhora das Graças e conta com o apoio do Município de Bragança. Do programa do espectáculo, para além do Coro Juvenil, fazem parte outros cinco coros, três de Bragança (Coral Bizantino Infantil, Pequenos Cantores do Conservatório de Bragança e Coral Bizantino Infantojuvenil), o Coral Carmelitas (de Espanha) e o Pequenas Vozes da Figueira da Foz. A actuação do Coro Juvenil da SRE contará com um repertório de cerca de 25 minutos, interpretado por 37 elementos femininos deste Coro Juvenil, com acompanhamento ao piano de Lénia Correia. A direcção artística é da responsabilidade da professora e maestrina Zélia Ferreira Gomes.

Café Memória aborda ‘As demências e os seus sintomas’

O médico neurologista Armando Morganho é o orador no próximo Café Memória da Madeira, das 9h00 às 11h00, no restaurante Yuan Sushi Wok, MadeiraShopping. O tema central é ‘As demências e os seus sintomas’. O Café Memória é uma iniciativa que pretende ser um ponto de encontro para pessoas com problemas de memória, pessoas com demência e cuidadores. A participação é gratuita, sem exigência de inscrição prévia.

Moda Funchal na Rua do Favilla

O ‘Moda Funchal Primavera & Verão 2018’ está de volta. O evento realiza-se a partir das 19h30, na Rua do Favilla ‘Praça’, junto ao Trap Music Bar, sob a temática ‘Fashion Latin Summer’.

Clube de Campismo da Madeira realiza mais uma caminhada

O Clube de Campismo da Madeira, dando continuidade ao programa de actividades para o ano em curso, realiza neste sábado, mais uma caminhada.

O percurso escolhido é o seguinte:

Paul da Serra (Rabaçal) - Levada do Alecrim - Ribeira do Lajeado - Lagoa do Vento - Casa do Rabaçal - Risco - Levada das 25 Fontes - Túnel do Rabaçal - Estrada Dr. Roberto Monteiro (Antiga E.R. 211) Zona de Lazer da Caldeira.

PCP realiza Encontro Sobre o Mundo do Trabalho

O PCP vai realizar, às 15h30, no Centro Cívico de Santo António, o Encontro Regional Sobre o Mundo do Trabalho, para fazer uma análise aos problemas laborais da Região. A sessão de encerramento do Encontro Regional realizar-se-á as 17h30 e contará com a intervenção do coordenador regional do PCP, Edgar Silva e com a intervenção de Francisco Lopes, membro do Secretariado e da Comissão Política do Comité Central do PCP e deputado à Assembleia da República.