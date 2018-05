AFERAM assinala Dia Nacional do Folclore Português

A Associação de Folclore e Etnografia da Madeira (AFERAM) vai assinalar no dia 27 de Maio o Dia Nacional do Folclore Português, através da realização de um Encontro com os 13 Grupos Associados, que estão envolvidos no Projecto ‘Referencial de Boas Práticas dos Grupos de Folclore da RAM’.

Do programa consta:

A Recriação de um Brinquinho Tradicional “Despique”, com cerca de 60 componentes dos Grupos, pelas 12 horas, no Largo da Achada, Camacha, seguido de um almoço convívio com os participantes.

Com este Evento a AFERAM pretende:

- Associar-se à Federação do Folclore Português (FFP) nas comemorações do Dia do Folclore.

- Valorizar o trabalho que está a ser desenvolvido pelos Grupos na proteção da Cultura Imaterial.

- Chamar a atenção de todos, para a salvaguarda, valorização e dignificação da nossa Identidade.