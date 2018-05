Adesão à greve dos trabalhadores do SESARAM fixou-se nos 15%

O Serviço de Saúde da RAM emitiu uma nota onde informa que a adesão à greve dos Funcionários do SESARAM, excepto médicos e enfermeiros, no dia de hoje fixou-se nos 15% no turno da manhã e nos 10% à tarde.

Assim, no que diz respeito à manhã, dos 1325 funcionários previstos, 198 aderiram à greve (estes números contemplam o período da noite, a partir das 0h:00 horas do dia de hoje).

Já no turno da tarde, dos 969 funcionários previstos, 100 aderiram à greve.

O SESARAM lembra que “os números supra mencionados correspondem à greve de todos os funcionários previstos para o exercício de funções no dia de hoje (excepto médicos e enfermeiros), incluem todas as categorias profissionais pertencentes aos Hospitais, Unidades e Centros de Saúde geridos pelo SESARAM”.