Acaba de aterrar no Aeroporto da Madeira o primeiro avião do dia

Acaba de chegar ao Aeroporto da Madeira Cristiano Ronaldo, o primeiro avião que hoje aterrou em Santa Cruz. Trata-se do voo da Enter Air (E4 915) proveniente de Paris, que acaba de pousar dentro do horário previsto.

Entretanto outros dois voos internacionais, um operado pela Small Planet (S5 3311) vindo de Vilnius, e outro da Transavia France, com origem em Paris, já levantaram voo com destino ao Funchal. O voo oriundo da Lituânia é esperado às 17:20, enquanto a ligação proveniente de França deverá tem chegada prevista para as 18 horas.

Na programação de hoje há outros três voos, incluindo a ligação inter-ilhas com o Porto Santo, ainda em aberto. As restantes 25 chegadas inicialmente previstas, foram todas canceladas.