“Abril irá realizar-se em 2019 com Paulo Cafôfo como novo presidente da RAM”

O presidente do Partido Socialista – Madeira (PS-M), Emanuel Câmara, afirmou, hoje, que “Abril irá realizar-se em 2019 com Paulo Cafôfo como novo presidente da Região Autónoma da Madeira (RAM)”.

As declarações foram proferidas durante um almoço comemorativo do 25 de Abril, promovido pelo PS-M, num restaurante do Funchal.

Depois de, conjuntamente com os presentes, cantar o tema ‘Grândola Vila Morena’, Emanuel Câmara referiu que quem ordena é o povo e salientou que “quem vai ordenar a mudança na RAM é o povo da Madeira e do Porto Santo em 2019”.

O líder socialista disse não ter dúvidas de que o partido vai fazer a diferença e sublinhou que o PS “é o partido que está neste momento preparado para trazer a liberdade, o Abril que falta à RAM”, já no próximo ano, recordando que “Abril já chegou a nove das onze câmaras da RAM”.

“Está na altura de realizar-se Abril na Região, e esse Abril irá se realizar em 2019 com Paulo Cafôfo como novo presidente da RAM”, frisou Emanuel Câmara, sendo fortemente aplaudido. “Eu acredito que em 2019, finalmente, a Madeira será governada pelo PS” e que “vamos ter um governo que pensa nas pessoas, um governo com matriz social” liderado por Paulo Cafôfo, rematou.

O presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF) também subiu ao palco para dizer que “falta cumprir o Abril democrático na nossa Região, um tempo de esperança, um tempo de possibilidades”. Fortemente aplaudido, Paulo Cafôfo disse também que há três desafios que se colocam à Região, designadamente: o do crescimento económico, o da escolaridade e qualificação da nossa população e o da Saúde.

Por seu turno, o presidente da Juventude Socialista – Madeira, Olavo Câmara, disse não ter dúvidas de que “serão os militantes do PS que serão os capitães de abril em 2019” e que “o povo madeirense fará novamente história ao escolher o PS e Paulo Cafôfo para governar os destinos da RAM”.

Já a presidente do Departamento Regional de Mulheres Socialistas disse ser importante que as novas gerações “não se esqueçam do que foi Abril e de quais foram as conquistas de Abril”, exemplificando com o voto feminino.

Neste almoço comemorativo marcaram presença cerca de 350 pessoas, a quem foram oferecidos cravos vermelhos.