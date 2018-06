Abreu Advogados debate Contratação Pública no Funchal

A Abreu Advogados reúne-se na próxima quinta-feira, dia 21 de Junho, na cidade do Funchal, para uma sessão das ‘Manhãs de Direito’ dedicada ao tema ‘Contratação Pública’. O encontro arranca às 9h30, no auditório dos seus escritórios, no Funchal, e pretende debater temas como: entidades sujeitas aos procedimentos de contratação pública, consulta e ajuste directo, critérios de adjudicação, propostas e causas de exclusão, plataformas electrónicas e a intervenção e os poderes do Tribunal de Contas.

Miguel Pestana (Auditor Coordenador, SRM do Tribunal de Contas), Luís Sousa, (ACINGOV), Ricardo Vieira, José Miguel Tropa, Ana Gouveia Martins e Filipa Torres Martins (Abreu Advogados) expõem, como oradores, e Ricardo Costa (Abreu Advogados) irá moderar, as principais implicações futuras.

Para mais informações visite https://www.abreuadvogados.com/com_eventos.php e/ou inscrições contacte eventos@abreuadvogados.com.

Sobre a Abreu Advogados

Constituída em 1993, a Abreu Advogados está actualmente entre as três maiores sociedades de advogados em Portugal, contando com uma equipa de cerca de 200 advogados, num total de 300 profissionais. Além dos escritórios de Lisboa, Porto e Madeira, a Abreu Advogados tem forte presença internacional através das ‘desks’ de Angola (FBL Advogados), Brasil (Siqueira Castro Advogados), Cabo Verde (Arnaldo Silva & Associados, C&C Lawyers e Abreu Advogados), China – Macau (C&C Advogados), Moçambique (JLA Advogados) e Timor-Leste (joint office com C&C Advogados). www.abreuadvogados.com