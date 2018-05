Abertura de festival cultural na Ponta do Sol é assunto que merece atenção na agenda desta quinta-feira

Teresa Villaverde marcou o cinema Português com filmes como os Mutantes, é projectada a sua mais recente longa-metragem com a presença de Vasco Pimentel, diretor de som.

Teatro Feiticeiro do Norte é uma das companhias de teatro com mais actividade da região, apresenta a sua última produção com Paula Erra e Élvio Camacho.

Abertura do Festival Aqui Acolá na Ponta do Sol

UMa dá as boas-vindas aos estudantes Erasmus+

A recepção aos cerca de 38 estudantes estrangeiros que vêm frequentar a Universidade da Madeira (UMa), no segundo semestre do ano lectivo 2017/2018, ao abrigo do Programa Erasmus+, vai ter lugar nesta quinta-feira. Na recepção, agendada para as 16h30, na Sala do Pátio 1, no Edifício da Reitoria da UMa, vão estar presentes a vice-reitora para as Relações Externas, Elsa Fernandes, a vice-reitora para os Assuntos Académicos, Custódia Drumond, e a presidente do Conselho Pedagógico Universitário, Rita Vasconcelos. No primeiro semestre do ano lectivo 2017/ 2018, a UMa recebeu cerca de 41 alunos ao abrigo do Programa Erasmus+. Na tabela dos cinco países que mais estudantes enviaram para a UMa, estão a Eslovénia, Espanha, Itália, República Checa e a Polónia.

Lisgarante realiza na Madeira fórum ‘Conversas Mútuas’

A Lisgarante - Sociedade de Garantia Mútua S.A., realiza, a partir das 09h30, no Hotel Four Views Monumental Lido, a 1.ª edição de 2018 do fórum ‘Conversas Mútuas’, sob a temática ‘Crescimento económico: o papel das regiões para a competitividade’. Neste ano, em que a agência comercial da Lisgarante na Região comemora o seu 10.º aniversário, o Fórum centra-se sobre a importância estratégica do financiamento para o crescimento e competitividade das PME’s, em particular através de soluções de financiamento com recurso à garantia mútua, cujo objectivo é facilitar a obtenção de crédito em condições adequadas aos investimentos e ciclos de actividades das empresas. Durante a ‘Open Session’, representantes da Lisgarante e da Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua (SPGM), juntamente com empresas e empresários locais, debatem sobre as potencialidades do investimento no actual ciclo económico e a sua importância para o crescimento Regional. A sessão de abertura conta com a presença do presidente do conselho de Administração e da Comissão Executiva da Lisgarante, bem como com o presidente do conselho directivo do Instituto de Desenvolvimento Empresarial da Madeira (IDE, IP-RAM) e o vice-presidente do Governo Regional da Madeira, Pedro Calado.

Região participa em exercício de cibersegurança

Este é o segundo dia em que a Região está a participar na primeira edição do Exercício Nacional de Cibersegurança 2018. O evento, promovido pelo Centro Nacional de Cibersegurança, simula o acolhimento em larga escala de refugiados por Lusitânia (país fictício) e onde se verificam reações extremadas por parte de grupos de hacktivistas, nomeadamente no ciberespaço, o que resulta em ciberincidentes. A iniciativa tem como principal objectivo exercitar e avaliar a capacidade de resposta do país face à ocorrência de ciberataques pelas entidades dos sectores público e privado, avaliando o grau de preparação e a maturidade das diversas entidades para lidarem com incidentes de grande dimensão. Neste sentido, houve lugar à criação de um conjunto de respostas concertadas por parte de várias entidades, incluindo do Governo Regional.

Inauguração do alargamento da vereda da Ribeira da Caixa

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos procede, pelas 10 horas, à inauguração do alargamento da vereda da Ribeira da Caixa, na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos. A empreitada de alargamento de um troço da vereda das Escadinhas da Ribeira da Caixa foi iniciada no passado mês de Setembro de 2017, encontrando-se agora concluídas. Os trabalhos realizados resultaram na abertura de um novo arruamento, com um traçado de três metros de largura, devidamente infra-estruturado com redes de água potável, águas pluviais, esgoto e iluminação pública, que envolveu investimento na ordem dos 190 mil euros, totalmente suportado pelo orçamento municipal. O novo troço de estrada vem corresponder a uma reivindicação antiga da população, vindo beneficiar em especial uma vasta e importante área agrícola, bem como a acessibilidade a algumas moradias localizadas naquela zona.

Quarto dia da Semana da Europa na Escola Dr. Eduardo Brazão

O Clube Europeu da Escola Básica de 2.º e 3.º Ciclos Dr. Eduardo Brazão, dinamizado pela professora Susana Alves e pelo professor Filipe Silva, assinala a Semana da Europa de 7 a 11 de Maio com um programa que visa divulgar a importância do nosso património cultural. Nesta quinta-feira, pelas 10 horas, o director regional dos Assuntos Europeus, Bruno Pereira, dará uma conferência sobre ‘O património cultural madeirense como forma de identificação da Madeira no plano europeu’.

Entrega de prémios dos Concursos de Produção Florícola Regional e de Arranjos Florais

Pelas 15 horas, o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, estará na entrega dos prémios, na Praça do Povo, dos Concursos de Produção Florícola Regional e de Arranjos Florais. Antes, às 10 horas, visitará a Escola EB1/PE das Figueirinhas, Concelho de Santa Cruz, no âmbito do Estratégia Regional de Promoção da Saúde Oral ‘Madeira a Sorrir’.

Reunião de câmara da autarquia do Funchal

Pelas 13 horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho do Funchal, haverá a recolha de declarações do Executivo, após a Reunião de Câmara semanal.

Reunião do Conselho de Governo

Nesta quinta-feira, dia 10 de Maio, terá lugar a reunião de Conselho de Governo, sendo que as conclusões serão apresentadas pelas 17 horas, na sala de imprensa da Quinta Vigia.

Conferência de imprensa do JPP

A conferência de imprensa do JPP terá início às 10h, junto ao cemitério de Santa Cruz e abordará o constrangimento rodoviário nas imediações do cemitério. O deputado Paulo Alves é o porta-voz da iniciativa.

CDU apresenta mais uma das Obras de Santa Engrácia da RAM

A CDU realiza, pelas 11h00, no Poço Barral, São Martinho, junto às instalações que estavam destinadas para o Laboratório de Veterinária, uma iniciativa política para apresentar mais uma das Obras de Santa Engrácia da RAM.

Jornadas Parlamentares do PSD no Porto Santo

O Grupo Parlamentar do PSD/M inicia, nesta quinta-feira, as suas quintas Jornadas Parlamentares, desta vez no Porto Santo.