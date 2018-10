“A partir de agora as condições meteorológicas melhoram”, prevê Victor Prior

“A partir de agora as condições meteorológicas melhoram, relativamente ao vento e à precipitação, embora possam ainda ocorrer algum aguaceiro mais forte”, considera Victor Prior, director do IPMA na Madeira.

Em relação ao mar, que agora centra as maiores preocupações – aviso laranja -, mais ainda com a subida da maré, até atingir a preia-mar às 17:30, confirma-se a previsão de agravamento da agitação marítima, que segundo o IPMA terá “ondas de noroeste com 5 a 6 metros, podendo atingir a altura máxima de 10 metros”. Neste caso o meteorologista lembra que o estado do mar “só ao fim da tarde é que deverá melhorar”.

Apesar do desagravamento sentido em terra, Victor Prior adverte para a eventual ocorrência de situações de risco ocasionais, tendo em conta a massa de ar que é bastante instável potenciada por este tempo muito quente e húmido.

“Apesar da diminuição da intensidade do vento que já se verifica, a partir do fim da tarde até ao início da manhã de amanhã, volta a aumentar para moderado a forte, mas com valores inferiores aos registados esta manhã”.

De um modo geral “é tudo para melhorar”, confirma, mas tal não invalida que haja precauções “essencialmente para o mar e pontualmente para algum aguaceiro mais forte”.

De resto, diz que “não foi nada de excepcional” os valores do vento e da precipitação registados esta madrugada e manhã.