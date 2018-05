“A banca portuguesa deu “passos significativos” e” tem capacidade de se reinventar”

O administrador-executivo do Millennuim BCP, abordou esta tarde no Funchal, no âmbito do Dia do Empresário Madeirense, a estabilidade e a capacidade da banca portuguesa, bem como os desafios da era digital. Rui Teixeira salientou a importância da banca nos desafios empresariais dos portugueses, referindo que mesmo nos momentos mais difíceis “nunca foi um entrave às empresas e tem sempre vontade de financiar projectos inovadores”. O que aconteceu, segundo o administrador-executivo, foi que o cenário alterou-se e a banca passou a ser “mais cuidadosa” do que fora no passado em termos de financiamento.

Mesmo assim, há várias linhas de apoio à disposição de quem pretende investir em Portugal ou no estrangeiro, com projectos de internacionalização.

Referiu ainda que não há riscos acrescidos para a banca em financiar as empresas as ilhas. “Muito pelo contrário”, disse, complementando que nas ilhas “há mais proximidade entre as pessoas, há bons projectos e empresários”.

Destacou o trabalho da banca portuguesa que deu “passos significativos” e tem capacidade de se reinventar, indo ao encontro das novas gerações.