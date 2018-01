A agenda de quarta-feira vem acompanhada de uma antevisão do jogo entre o Marítimo e o Desportivo de Chaves, veja o vídeo

Encerramento do ‘Natal no Palácio’

A partir das 19 horas desta quarta-feira, o Concerto do Orfeão Madeirense assinalará o encerramento do ‘Natal no Palácio’. Como usualmente, a entrada é livre, condicionada à capacidade da sala. Estarão disponíveis bilhetes de acesso no próprio dia, a partir das 9h30, assegurando reserva de lugar até às 18h45. A partir dessa hora, os lugares serão livremente disponibilizados.

Junta de Freguesia de São Roque leva 800 crianças ao Circo

A Junta de Freguesia de São Roque vai levar 800 crianças e jovens ao Circo Mundial, na Praça do Povo, a partir desta quarta-feira. Trata-se de uma prenda de Natal oferecida aos alunos das escolas básicas de São Roque e a duas instituições locais que, pelo segundo ano consecutivo, irá proporcionar uma manhã diferente àquelas crianças e jovens da freguesia. Nos próximos dois dias, na sessão das 10 horas, o circo contará com a presença dos alunos da Escola Básica da Achada, das Irmãs Hospitaleiras, da Escola Básica do Lombo Segundo, da Escola Básica do Galeão e do Serviço Técnico Socioeducativo de Apoio à Deficiência – FTSDAP.

Reflorestação do Chão das Aboboreiras

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, estará, pelas 12 horas desta quarta-feira, na acção de reflorestação do Chão das Aboboreiras, área em que serão plantadas cerca de 89 mil plantas indígenas.