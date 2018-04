85 estudantes da UMa visitam ‘Startup Madeira’

Cerca de 85 estudantes dos primeiros anos dos Cursos Técnicos Superiores Profissionais da Escola Superior de Tecnologias e Gestão da Universidade da Madeira vão visitar a ‘Startup Madeira’, nos dias 2 e 7 de Maio.

No dia 2, a visita irá decorrer no Madeira Tecnopolo, entre as 10 e as 18 horas, e no dia 7 de Maio, a visita terá lugar na Ribeira Brava, das 16 às 17 horas.

Esta iniciativa decorre de uma parceria estabelecida entre as duas entidades, dada a importância do Empreendedorismo no perfil técnico-profissional dos formandos.