4.ª Semana Municipal da Igualdade será celebrada no Funchal a partir de segunda-feira

A 4.ª edição da Semana Municipal da Igualdade de Género, levada a cabo pela Câmara do Funchal, realiza-se entre os dias 22 e 26 de Outubro, promovendo um vasto leque de iniciativas dedicadas à igualdade de género, celebrando em simultâneo o Dia Municipal da Igualdade (24 de Outubro) em vários pontos da cidade.

Madalena Nunes, Vereadora com o pelouro da Igualdade, entende que a igualdade de género “continua a ser um tema premente e central para a Madeira e para o país, levando a que o Município crie, apoie e facilite plataformas de debate, sensibilizando e dando voz aos mais variados tópicos associados ao tema”. Associado a esta comemoração está o “trabalho árduo” de várias associações civis que, em parceria com a Câmara Municipal do Funchal, “têm apresentado resultados cada vez mais visíveis, rumo a uma cidade mais inclusiva e receptiva à mudança”, salientou.

Programa

O programa arranca na próxima segunda-feira, dia 22 de Outubro, com uma conferência dedicada à Igualdade de Género nos Países da CPLP, que terá lugar na sede da Associação Presença Feminina, pelas 17 horas. Segue-se a abertura de uma exposição dedicada ao tema, a ser inaugurada no átrio da Câmara Municipal do Funchal, pelas 18 horas.

No dia seguinte, a Igualdade de Género será o objecto de trabalho das jornadas LGBTI, evento promovido pela Associação Rede Ex-Aequo.

Na quarta-feira, dia 24 de Outubro, assinala-se o Dia Municipal da Igualdade, que será marcado pela entrega de prémios, nos Paços do Concelho (15 horas), aos vencedores da 4.ª edição do Prémio Municipal Maria Aurora, assim como da 3.ª edição do Concurso de Vídeo ‘Caminhando para a Igualdade’.

As comemorações prosseguem logo pela manhã do dia 25 de Outubro, às 11h30, nos Jardins do Teleférico, com o Mercadinho da UMAR. À tarde, pelas 18 horas, no Balcão Cristal, na Zona Velha da cidade, haverá o debate ‘Arte&Género’, que terá como oradores Hugo Andrade, Paula Erra e Élvio Camacho.

A semana comemorativa termina oficialmente no dia 26 de Outubro, sexta-feira, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal, com a conferência ‘Medusa no Palácio da Justiça: uma história de violência sexual em Portugal’, pelas 15h e aberta a toda a população, com a presença da socióloga Isabel Ventura.

Como complemento, a autarquia vai promover, ao longo de toda a semana, na Ludoteca do Parque de Santa Catarina, a iniciativa ‘Caminhando para a Igualdade’, destinada aos mais jovens, e que visa promover e desenvolver esta temática, através de sessões de informação e sensibilização, oficinas de trabalho, jogos lúdico-pedagógicos e teatro de fantoches, em colaboração da UMAR. As actividades terão duas sessões diárias, uma de manhã e outra à tarde.