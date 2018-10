3.ª Convenção de Comportamentos Aditivos e Dependências da Madeira arranca amanhã no Funchal

A Secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais participa amanhã, em representação do presidente do Governo Regional da Madeira, na Sessão de Abertura da ‘3.ª Convenção de Comportamentos Aditivos e Dependências da Madeira’, que se realizará no Auditório São Bento Menni, na Casa de Saúde S. João de Deus.

Esta Convenção, dinamizada pela Casa de Saúde S. João de Deus, realiza-se entre os dias 19 e 20 de Outubro e pretende ser um espaço de reflexão alargada e transversal ao nível dos profissionais de saúde, da área social, educativa e da família, acerca das problemáticas relacionadas com os comportamentos aditivos e dependências, que abrange não só as substâncias psicoactivas, como as drogas e o álcool, como outras vertentes que facilmente geram dependência como é o caso do jogo nos vários contextos.