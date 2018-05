200 alunos da APEL visitaram hoje quatro museus regionais

Foi no âmbito da II Semana da Arte que quase duas centenas de alunos da escola da APEL visitaram, hoje, em simultâneo, quatro museus regionais. Esta foi uma iniciativa organizada pela Associação dos Antigos Alunos da Escola da APEL, que “tiveram por objectivo promover a interacção entre os alunos da escola e diversas formas de expressão artística, sensibilizando-os para a importância da Arte como forma de expressão humana e de comunicação visual”.

O MUDAS (três turmas), Casa-Museu Frederico de Freitas (duas turmas), Museu Quinta das Cruzes (três turmas) e Museu Henrique e Francisco Franco (duas turmas) receberam assim, a visita destes estudantes. Numa nota enviada à imprensa, a organização dá conta de que as visitas foram marcadas pela boa disposição e pela interacção positiva e construtiva entre a comunidade escolar e as instituições visitadas.

!A II Semana da Arte da APEL teve inicio ontem com uma conferência, dedicada ao tema do Cinema, que contou com a presença de Elsa Gouveia, organizadora do Madeira Film Festival, e Pedro Pão, programador do Madeira Film Festival, assim como uma actuação da ‘Triple A Music Band’, uma banda de ‘covers’, que toca músicas de várias épocas e estilos adaptados à sonoridade do ‘Pop’ com um toque de ‘Jazz’ de fusão”, informa a mesma nota.

No que diz respeito ao dia de amanhã, será dedicado à moda, “com uma conferência com a participação do estilista André Correia e de Patrícia Oliveira, antiga manequim. Posteriormente, terá lugar uma actuação da banda ‘Stardust Acoustic Project’, grupo de música que transforma grandes êxitos dos anos oitenta em versões acústicas”.