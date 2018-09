Telma Monteiro combate hoje e pode encontrar vice-campeã mundial

Telma Monteiro entra hoje em ação nos Mundiais de judo, em Baku, onde a melhor judoca portuguesa de sempre se estreia frente à jordana Hadeel Elalmi, na categoria de -57 kg.

A medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Rio2016, entra em competição como 16.ª classificada no ‘ranking’ mundial, o que lhe coloca dificuldades acrescidas, caso vença o primeiro combate.

Se ultrapassar Elalmi, sem classificação nos -57 kg, Telma Monteiro defrontará a vencedora do combate entre a chinesa Wen Chang (71.ª) e a holandesa Margriet Bergstra (30.ª), e, se triunfar novamente, pode vira a defrontar uma das favoritas, a japonesa Tsukasa Yoshida (2.º), vice-campeã mundial em título.

Na carreira, Telma combateu duas vezes com a atual número dois do Mundo, com uma vitória nas meias-finais do Grand Slam de Paris em 2015, que venceria, e uma derrota também na prova parisiense, já este ano.

Portugal conta com nove medalhas nas histórias dos Mundiais, cinco das quais conquistadas por Telma Monteiro, que foi quatro vezes vice-campeã mundial (2007, 2009, 2010 e 2014) e arrecadou o bronze por uma vez (2005).

Os já retirados de competição Filipa Cavalleri (bronze em 1993), Guilherme Bentes (bronze em 1997), Catarina Rodrigues (bronze em 2001) e João Neto (bronze em 2003) são os restantes portugueses medalhados em Mundiais.

Hoje, também combatem Jorge Fernandes e Nuno Saraiva, que iniciam a competição nos -73 kg frente ao sul-coreano Joonsung Ahn e ao italiano Fabio Basile, respetivamente.