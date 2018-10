Talento “novo e com qualidade” dá boas indicações para Europeu de futsal feminino

O selecionador português de futsal feminino, Luís Conceição, destacou hoje o valor das jogadoras lusas após o estágio na Madeira, na preparação para o Europeu, que se realiza em Gondomar, em fevereiro de 2019.

Portugal goleou a Eslovénia no Funchal, por 13-0, hoje, e 11-0, na terça-feira, em dois jogos que também serviram para a evolução da equipa visitante.

“Sabíamos que o adversário não nos iria colocar muitas dificuldades, mas isto é um processo que tem de ser feito. Também temos de dar oportunidade às seleções que estão a surgir agora para poder crescer e competir com as melhores. Já passámos por esta fase de jogar com as melhores para poder evoluir”, referiu Luís Conceição no final da partida.

O técnico notou uma “atitude diferente” por parte do adversário, com maior pressão, e referiu que o foco da equipa portuguesa passou por ter a bola e dar ênfase ao ataque organizado.

O valor das jogadoras portuguesas foi elogiado, num estágio que contou com a estreia de Raquel Santos e o regresso de Maria Pereira, o que resulta num balanço positivo a caminho do Europeu, o primeiro de futsal feminino.

“Gente nova, com muita qualidade, que nos dá outras garantias a pensar já no futuro e estes estágios servem para essas situações de trazer caras novas, experimentar nestes contextos e estiveram muito bem”, resumiu.

Segue-se novo estágio em dezembro, com dois jogos diante da Rússia, e, em janeiro, segue-se a Espanha, ambos participantes da fase final do Europeu, em que a concentração da equipa das ?quinas’ se realiza no final de janeiro.

“Quando se chega a esta fase, em que estão quatro equipas e são jogos a eliminar, com meias-finais e final, qualquer uma das quatro seleções pode sair vencedora e isso é um desejo que nós temos”, comentou Luís Conceição.

O facto de jogar em casa, já que a competição vai ser disputada em Gondomar, pode ser uma vantagem para a seleção lusa, mas o selecionador coloca o trabalho da equipa acima de tudo.

“Compete-nos a nós. O público não vai ganhar jogos só por si. Pode ajudar, mas, primeiro, nós temos de ser competentes e rigorosos, dentro daquilo que temos pensado. Temos de fazer o nosso trabalho direitinho e focado”, alertou.

O primeiro Europeu de futsal feminino realiza-se em fevereiro de 2019, em Gondomar, no qual Portugal irá medir forças com a Espanha, Rússia e Ucrânia.