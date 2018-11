Sporting vence Chaves e sobe a segundo da I Liga

O Sporting subiu hoje ao segundo lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa o Desportivo de Chaves, último classificado, por 2-1, em jogo da 10.ª jornada.

Bas Dost marcou os dois golos do Sporting, aos 23 e 86 minutos, o segundo de grande penalidade, com Niltinho a reduzir para os flavienses, aos 81, quando estes já jogavam em inferioridade numérica, por expulsão de Gallo (71).

No último encontro de Tiago Fernandes como treinador interino, depois de ter substituído José Peseiro e antes da entrada do holandês Marcel Keiser, os ‘leões’ asseguraram a subida ao segundo lugar, com 22 pontos, a dois do líder FC Porto e com mais um do que o Sporting de Braga e dois do que o Benfica.

O Desportivo de Chaves, que somou a quarta derrota consecutiva, termina a ronda na 18.ª e última posição, com sete pontos.