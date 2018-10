Ronaldo fala em vingança do Real Madrid

Segundo avança o jornal italiano La Repubblica, Cristiano Ronaldo diz estar a ser alvo de um plano do Real Madrid para sabotar a sua carreira, a propósito da acusação de violação sexual da ex-modelo norte-americana Kathryn Mayorga.

De acordo com o mesmo jornal, o internacional português, que é acusado de mais de 10 crimes, relaciona as acusações com o clube espanhol pelo facto de a acusação de Mayorga remontar a 2009, antes de Ronaldo se transferir para o Real Madrid.

A isto, juntam-se ainda os dois prémios perdidos para Luka Modric – melhor jogador da Liga dos Campeões e o prémio The Best - e o cartão vermelho frente ao Valência.

Segundo a imprensa italiana, Ronaldo diz que se trata de uma vingança do clube e do presidente Florentino Pérez pela saída abrupta do craque português.

Recorde-se que a relação entre o capitão da selecção e o presidente do Real Madrid já se encontrava deteriorada após o caso de fraude fiscal que envolveu Ronaldo. Na altura, o então jogador merengue acusou o clube de não assumir a responsabilidade pelo erro e de não o apoiar enquanto decorria o julgamento.

Cristiano está convocado para o jogo deste sábado com a Udinese e “pronto para jogar”, conforme declarou ontem o treinador da Juventus, Massimiliano Allegri.