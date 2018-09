Regata Meo consagra vencedores

Decorreu ontem a entrega de prémios dos vencedores da Regata Meo que interligou no passado mês de Agosto a ilha da Madeira e o Porto Santo através da vela de cruzeiro no total de duas etapas.

A cerimónia decorreu no Centro Náutico de São Lázaro e contou com a presença dos velejadores participantes e de vários parceiros na organização de mais esta prova de vela a cargo do Clube Naval do Funchal e da Associação Regional de Vela da Madeira.

Assim, no primeiro classificado absoluto ORC ficou o iate Bombay/Barreirinha Café que acumulou o prémio também com o primeiro classificado de ORC2. Nesta mesma classe Medeta ficou em segundo. Em ORC 3 o pódio foi preenchido pelas tripulações dos iates Alf e Paralelo 32 no primeiro e segundo lugar respectivamente. Por fim Cash a Lot foi a embarcação vencedora na classe AB/ORC.

Na cerimónia esteve presente o Presidente da ARVM,Sérgio Jesus, Pedro Saial, Segundo-tenente da Capitania do Porto do Funchal, Mafalda Camacho a representar a marca patrocinadora, Marcelo Melim, vice comodoro e David Gomes, director regional de Juventude e Desporto.

Recorde-se que esta regata de cruzeiros e é uma das mais concorridas regatas realizadas na Região tendo participado nesta edição 11 barcos.