Qarabag, adversário europeu do Sporting, vence na liga azeri

O Qarabag, próximo adversário do Sporting na Liga Europa, venceu hoje o Gabala por 3-1, em jogo da 11.ª jornada da liga de futebol do Azerbaijão, na qual mantém a segunda posição.

A jogar em casa, o Gabala colocou-se em vantagem aos 33 minutos, por intermédio de James, mas o Qarabag, que em 29 de novembro recebe o Sporting na quinta jornada do grupo E, deu a volta ao resultado no segundo tempo, como golos de Emeghara (47), Michel (64) e Ozobic (69).

O Qarabah mantém a segunda posição da liga azeri, com 23 pontos, mas aproximou-se do líder Neftci Baku, que soma 26, e que no sábado empatou a dois golos com o Zira.

No grupo E da Liga Europa, no qual o Sporting é segundo classificado, atrás do Arsenal, o Qarabag ocupa a quarta e última posição em igualdade pontual como os ucranianos do Vorskla Poltava.