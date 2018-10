Porto Moniz apresenta 7ª Prova do Campeonato Regional de Trial 4x4

Decorreu ontem, no Salão Nobre do Município do Porto Moniz, a apresentação da 7ª Prova do Campeonato Regional de Trial 4x4.

A conferência de imprensa contou com a presença do executivo camarário daquele concelho, Samuel Silva, secretário da direcção do Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz e do presidente da Associação Madeira Todo Terreno, Nélio Olim.

Esta prova motorizada terá lugar no próximo dia 28 de Outubro (domingo), na Pista dos Lamaceiros, e é organizada numa parceria entre o Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz e o Clube Desportivo Nacional.

Está confirmada a inscrição de oito equipas, três na classe extreme e cinco na classe promoção.

Durante a sua intervenção, o secretário da direcção do Clube Desportivo e Cultural do Porto Moniz chamou à atenção para as alterações dos regulamentos de segurança em provas do género, lamentando a não aplicabilidade dos mesmos à realidade da Região, pois “os valores acrescidos não foram tidos em conta aquando do protocolo assinado com o Município para o apoio a provas desta envergadura, o que obriga o clube a uma ‘ginástica financeira’ canalizando recursos financeiros de outras modalidades para conseguir realizar estas competições”.

Samuel Silva lembrou que “as provas têm apenas o apoio do Município do Porto Moniz e que o Governo Regional em nada apoia a modalidade por não ser considerada como modalidade federada”.

Já Emanuel Câmara, presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz, que é o principal patrocinador do evento, referiu que “estes apoios não podem ser encarados como custos mas sim como investimentos, uma vez que, acções como estas, dinamizam não apenas a economia local, mas promovem também o Porto Moniz, toda a costa norte e a região”.