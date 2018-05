Paulo Macedo e Cátia Santos venceram o Grande Prémio 1.º de Maio

Paulo Macedo e Cátia Santos venceram as respectivas classes no Grande Prémio 1.º de Maio, prova de atletismo organizada hoje, na Ribeira Brava, pela Associação de Atletismo da Madeira, integrada no Circuito Madeira a Correr - Re/Max Elite. Em paralelo tiveram lugar corridas para os atletas mais jovens, onde foi disputado o Campeonato Regional de estrada para os escalões de Infantis e Iniciados. Um total de 412 atletas participaram neste evento.

Participando sozinho na Corrida de Cadeira de Rodas, José Manuel Reis, do Clube Sport Marítimo, percorreu os 1.000 metros da prova em 6 minutos e 47 segundos.

Na corrida principal, que se disputou na distância de 6.500 metros, num percurso realizado dentro da vila da Ribeira Brava, 56 mulheres estiveram à partida, com Cátia Santos a voltar a sair vencedora. A atleta do Grupo Desportivo do Estreito está a dominar o Circuito Madeira a Correr - Re/Max Elite, e hoje percorreu os 6.500 metros da prova em 21 minutos e 18 segundos. Na segunda posição ficou Joana Soares, da ACD Jardim da Serra, com 22 minutos e 12 segundos. No terceiro lugar ficou Luísa Freitas, do Grupo Desportivo do Estreito, com 23 minutos e 16 segundos.

O Grupo Desportivo do Estreito venceu em termos colectivos, com 10 pontos, seguindo-se o Clube de Atletismo do Funchal com 20 pontos, e a ACD Jardim da Serra com 36 pontos.

Na corrida principal masculina, os dois primeiros atletas cortaram a meta com o mesmo tempo, mas sem luta ao sprint, com Paulo Macedo da ADRAP e Roberto Prioste do Grupo Desportivo do Estreito a cortarem a meta juntos, com o primeiro lugar a ser atribuído a Paulo Macedo. Os dois atletas efectuaram o percurso em 19 minutos e 28 segundos. Na posição mais baixa do pódio ficou Edwin Nunes, da VIP-RC, que terminou com 20 minutos e 12 segundos. O Grupo Desportivo do Estreito venceu em equipas com 13 pontos. Em segundo ficou a VIP-RC com 17 pontos e em terceiro o Clube de Atletismo do Funchal com 28 pontos.

Nos infantis, Solange Nunes sagrou-se campeã regional. A atleta do Clube Escola do Estreito efectuou os 1.100 metros da prova em 4 minutos e 24 segundos. Em segunda ficou Fátima Pita (Clube Escola do Estreito) com 4 minutos e 27 segundos e a terceira foi Silvana da Silva (ACD Jardim da Serra) com 4 minutos e 28 segundos. Coletivamente a vitória foi para o Clube Escola do Estreito, seguido da ACD Jardim da Serra, fechando o pódio o Clube Sport Marítimo.

Nos rapazes, Tiago Martins sagrou-se Campeão Regional, o atleta do Clube Sport Marítimo fez o tempo de 3 minutos e 42 segundos. Vice-Campeonato para Daniel Faria, do Clube Escola do Estreito, com 3 minutos e 54 segundos, com o seu colega de equipa Tiago Rodrigues a fechar o pódio, com 3 minutos e 59 segundos. Por equipas vitória para o Clube Escola do Estreito, com o Clube Sport Marítimo a ficar no lugar intermédio do pódio, com o terceiro lugar a sorrir ao Grupo Desportivo do Estreito.

No escalão de iniciados a distância a percorrer era de 2.000 metros. Nas raparigas a mais rápida e campeã regional foi Catarina Pinto (Clube Escola do Estreito) com o tempo de 8 minutos e 7 segundos. Na segunda posição ficou Ana Luísa Catanho (ADRAP) com 8 minutos e 11 segundos e na terceira Marta Faria (Clube Escola do Estreito) com 8 minutos e 29 segundos. O Grupo Desportivo do Estreito venceu coletivamente. A segunda posição foi para a ADRAP e a terceira para a ACD Jardim da Serra.

Nos rapazes, o vencedor da prova foi Pedro Monteiro (União Atlético Povoense) com 6 minutos e 55 segundos, mas por este não estar filiado na Madeira o título de campeão regional de estrada foi para Manuel Vieira (ADRAP), que terminou com o mesmo tempo do seu colega de equipa e vice-campeão regional Hélder Henriques, com o tempo de 7 minutos e 39 segundos. A vitória colectiva foi para a ADRAP, secundada pela formação da ACD Jardim da Serra, com o Grupo Desportivo do Estreito a fechar o pódio dos Iniciados Masculinos.

Restantes escalões jovens

Benjamins A Femininos

1º lugar: Lara Freitas - Externato de São João - 1m20s

2º lugar: Inês Costa - 1m29s

3º lugar: Isaura Santos - Escola da Ribeira Brava - 1m31s

Benjamins A Masculinos

1º lugar: Tiago Freitas - EB1 Lourençinha - 1m08s

2º lugar: Marcos Faria - Grupo Desportivo do Estreito - 1m18s

3º lugar: Gonçalo Silva - Clube Sport Marítimo - 1m19s

Benjamins B Femininos

1º lugar: Lia Viveiros - Escola da Serra D’Água - 1m06s

2º lugar: Valentina Gonçalves - Clube de Atletismo do Funchal - 1m12s

3º lugar: Francisca Martins - Clube Sport Marítimo - 1m15s

Benjamins B Masculinos

1º lugar: Simão Carvalho - ADRAP - 1m01s

2º lugar: José Pestana - Escola da Tabua - 1m07s

3º lugar: Nuno Cafôfo - Clube Sport Marítimo - 1m11s

Juvenis Femininos

1º lugar: Gabriela Silva - ACD Jardim da Serra - 7m51s

2º lugar: Inês Camacho - ACD Jardim da Serra - 9m24s

3º lugar: Joana Soares - Clube Escola do Estreito - 10m26s

Juvenis Masculinos

1º lugar: Eduardo Pestana - ACD Jardim da Serra - 6m45s

2º lugar: Samuel Ribeiro - ADRAP - 7min

3º lugar: Francisco Henriques - Grupo Desportivo do Estreito - 7m06s

O Circuito Madeira a Correr - Re/Max Elite continua na manhã do próximo Domingo, com o Circuito do Monte.