Marítimo falha final four da Taça da Liga

O Marítimo perdeu esta tarde na visita ao Feirense, por 3-2, e está fora da final four da Taça da Liga.

Aloísio Soares adiantou a equipa madeirense no marcador aos 15 minutos, numa altura em que a equipa madeirense dominava o jogo. O mesmo jogador foi infeliz aos 30 minutos, quando tentava o corte, desviando a bola para a sua baliza.

O golo animou o Feirense, que pouco depois, aos 36, operou a reviravolta, com o golo da autoria de João Silva.

Já na segunda parte, decorridos 58 minutos, os verde-rubros chegaram ao empate, por Ricardo Valente, após bom trabalho de Edgar Costa no lado direito.

No entanto, João Silva bisou no jogo, colocando novamente a equipa da casa na frente do marcador, quando estavam decorridos 74 minutos.

O Marítimo tinha perdido na 1.ª jornada da fase de grupos, por 3-1, na visita ao Sporting. Já o Feirense tinha derrotado o Estoril, fora, na ronda inaugural, por 2-1.

Ainda esta quarta-feira, o Sporting vai defrontar o Estoril, a partir das 21h15, em Alvalade, no jogo que fecha a 2.ª jornada do grupo D.

O Feirense lidera com seis pontos, enquanto o Sporting (menos um jogo) soma três. Estoril (também menos um jogo) e Marítimo não têm pontos neste grupo D da Taça da Liga. Os verde-rubros já não têm hipótese de alcançar a final four da competição.