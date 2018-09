Marítimo celebra ‘bodas de prata’ em provas europeias

O Marítimo celebra esta sexta-feira, dia 14 de Setembro de 2018, as ‘bodas de prata’ do primeiro jogo oficial do clube em provas europeias. Passam 25 anos sobre o primeiro jogo oficial de uma equipa portuguesa, fora do espaço continental, numa competição europeia de futebol, no caso a Taça UEFA, no terreno do Antuérpia (Bélgica).

O acesso do Club Sport Marítimo a provas europeias, na época 1993/94, constitui um marco relevante na história do clube, que veio dar alento ao projecto de afirmação do clube a nível nacional.

Rui Fontes presidia aos destinos do clube. Dentro de campo brilhava o ‘trio maravilha’, composto pelos brasileiros Ademir, Jorge Andrade e Edmilson, acompanhado pela plêiade de jogadores madeirenses que integravam o plantel orientado por Paulo Autuori, entre os quais se destacaram João Luís, Bruno, Zeca, Eusébio e Paiva. O guarda-redes Everton brilhava entre os postes, o ‘artista’ Vado e os combativos José Pedro e Soeiro, bem como o canadiano Alex Bunburry são outros elementos em destaque entre os outros futebolistas verde-rubros, ainda hoje recordados com entusiasmo pelos sócios, adeptos e simpatizantes do Marítimo.