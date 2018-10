Marcos Freitas entra em acção no Open da Suécia

Marcos Freitas, colocado na 80.ª posição do ranking mundial, vai defrontar o chinês Jingkun Liang na primeira ronda do Mapa Final de Singulares do Open da Suécia, competição que está a decorrer em Estocolmo.

O encontro tem início às 14h10 e pode ser seguido em directo por streaming.

Já hoje, Fu Yu e Jieni Shao foram eliminadas na terceira ronda de Singulares, ao perderem respectivamente com a norte coreana Song I Kim por 3-4 e a japonesa Miyu Kato por 1-4. A adversária de Fu Yu foi medalha de bronze nos Jogos Olímpicos do Rio 2016.