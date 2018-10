Marcos Freitas compete no World Tour da Suécia

Decorre desde hoje e até o próximo domingo na cidade de Estocolmo (Suécia), o Open Internacional da Suécia, prova integrante do circuito profissional da ITTF.

O atleta olímpico madeirense Marcos Freitas volta à ação num evento do circuito mundial, neste início de época marcado pela sua transferência para a equipa russa do Fakel Gazprom, um dos maiores clubes de Ténis de Mesa da Europa.

Neste grande evento do Circuito Profissional, que reúne um total de 194 atletas masculinos, o internacional luso, que ocupa atualmente o 14º lugar no Ranking Mundial, tentará impor-se à concorrência e ir o mais longe possível na competição.

Com o passaporte directo para o mapa final da prova de singulares, Marcos Freitas será o 12º cabeça de série da competição masculina, que será muito competitiva, tendo o madeirense de se apresentar num nível elevado para poder conseguir alcançar um dos lugares cimeiros e amealhar pontos suficientes para avançar algumas posições na classificação do circuito. Atualmente, Marcos ocupa a 21ª posição no Circuito Profissional, contabilizando 256 pontos, na luta por uma eventual qualificação para a Fase Final, que se realizará entre 13 e 16 de dezembro 2018.

Ja a atleta Fu Yu, que já representou vários clubes madeirenses em anos anteriores, também vai participar no evento, ocupando no momento a 32ª posição no Ranking Mundial. Nesta competição será a 24ª pré-designada na competição feminina, ocupando o 35º lugar no Circuito Profissional, com 90 pontos.