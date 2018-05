Marco Silva é confirmado como treinador do Everton

O português Marco Silva, de 40 anos, é o novo treinador do Everton, anunciou hoje o clube da I Liga inglesa de futebol na sua página oficial.

O técnico português foi anunciado através de um vídeo na página do clube, em que se dirige aos adeptos ‘evertonians’.

“Estou muito feliz de estar aqui, de ser o novo treinador do Everton, estou orgulhoso, da mesma forma que sei a responsabilidade que tenho neste momento”, é parte da mensagem de Marco Silva aos adeptos.

O anúncio, em que clube inglês faz um ‘percurso’ pelo currículo de Marco Silva como treinador, com passagens pelo Estoril Praia, pelo Sporting, no qual conquistou uma Taça de Portugal, Olympiacos, Hull City e Watford, termina com a duração do vínculo do treinador.

Os ‘toffees’ limitam-se a referir “contratado até junho de 2021”.

Na mensagem do técnico, Marco Silva diz ainda aos adeptos saber o que esperam dele e que está “preparado para o desafio” nas próximas épocas, que sabe que terá muito trabalho pela frente, mas que “tudo fará” para que a cada dia sintam orgulho do clube.

Já o diretor para o futebol do Everton, Marcel Brands, descreveu Marco Silva como um treinador “que pretende um jogo atrativo, um futebol de ataque”.

Os ingleses lembram não só a Taça conquistada pelo Sporting e a liga grega no Olympiacos, mas igualmente o futebol “ambicioso” no Hull City, quando chegou à Liga inglesa em janeiro de 2017.

A formação de Liverpool lembra que na temporada seguinte, o português “promoveu uma transformação similar” na filosofia de jogo do Watford.

“A visão dele [Marco Silva] do futebol, a maneira como pensa o futebol é o que queremos. Ele quer estruturar a equipa e já o provou em alguns clubes, com bons resultados, portanto, acredito muito nele”, justificou Marcel Brands.