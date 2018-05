Jorge Jesus quer Jamor pintado de verde e adeptos com “paixão” pelo Sporting

O treinador Jorge Jesus pediu hoje aos adeptos do Sporting que no domingo “pintem de verde” o Jamor, na final da Taça de Portugal de futebol, frente ao Desportivo das Aves, e que se “foquem na paixão” pelo clube.

“A força do Sporting é a massa associativa. Gostava que o Jamor estivesse praticamente todo pintado de verde, pensando os adeptos que vêm ver o clube deles, que se foquem na sua paixão e não olhem para as rivalidades. Os rivais são o nosso adversário. Que possam desfrutar e continuem com as suas formas de comunicação com a equipa, a que estamos habituados, para que os jogadores do Sporting se sintam mais seguros e mais fortes para fazer um bom jogo”, afirmou Jesus.

As declarações do treinador ‘leonino’ fazem parte de um vídeo que a Federação Portuguesa de Futebol publicou no seu sítio oficial e que serve de antevisão ao embate de domingo, no Estádio Nacional, em Oeiras.

Esta foi a primeira vez que Jesus falou publicamente, após os incidentes na Academia de Alcochete, na terça-feira, em que cerca de 50 adeptos, alegadamente do Sporting, invadiram o complexo e agrediram jogadores e equipa técnica.

Jesus não abordou esse episódio e falou apenas da final da Taça de Portugal, assumindo que tem todos os jogadores disponíveis para o embate com o Desportivo das Aves.

“O Aves já ganhou um título muito importante, que é chegar à final, que é onde todos os treinadores e jogadores querem estar. A equipa está super motivada. Nas finais, o factor favoritismo não conta. Qualquer equipa pode ganhar e tudo pode acontecer, mas nós estamos prevenidos que vai ser complicado, referiu o técnico ‘leonino’.

No mesmo vídeo, o treinador do Desportivo das Aves assumiu que o Sporting é favorito naquele que vai ser o jogo da vida dos seus jogadores.

“Pela frente, vamos ter um grande colectivo que tem jogadores que fazem a diferença. Espero um jogo muito bem disputado e vamos ter que estar a um nível muito bom para podermos ganhar a taça”, disse José Mota.

A final da 77.ª edição da Taça de Portugal tem inicio agendado para as 17:15.