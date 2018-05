Direcção do Sporting agenda três sessões de esclarecimento com os sócios

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, e restante Conselho Directivo vão realizar três sessões de esclarecimento aos sócios do clube, que vão decorrer no norte, centro sul do país, anunciou hoje o clube.

Segundo o porta-voz do Conselho Directivo, Fernando Correia, a primeira das três sessões realiza-se já no próximo domingo, às 10:00, no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.

A segunda reunião ficou agendada para 30 de maio na cidade de Faro, às 19 horas, enquanto a terceira decorrerá em 01 de junho, igualmente às 19 horas, no Porto, sendo que os locais destas duas últimas serão divulgados oportunamente.

O Sporting fez saber ainda que aquelas sessões de esclarecimento destinam-se, exclusivamente, aos sócios que tenham a sua situação regularizada.