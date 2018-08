Cristiano Ronaldo deixa de seguir Real Madrid nas redes sociais

Depois do impacto negativo que o Real Madrid sentiu nas redes sociais após a saída de Cristiano Ronaldo, com milhões de fãs a deixarem de ‘seguir’ as páginas ‘merengues’, agora foi a vez de CR7 ‘eliminar’ de uma vez qualquer ligação com o clube que representou durante nove temporadas nas plataformas digitais.

A notícia é avançada pela Marca e explica que o ‘astro’ madeirense deixou de ‘seguir’ a página do Instagram do Real Madrid, tendo a sua noiva, Georgina Rodríguez, seguido o exemplo. Importa neste aspecto salientar que logo após o anúncio da chegada de Cristiano Ronaldo a Turim os ‘bianconeri’ cresceram exponencialmente nas redes sociais.

De resto, o capitão da selecção portuguesa de futebol não deixa de acompanhar os seus ex-companheiros de equipa nesta rede social.