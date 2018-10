Carlos Graça deixa comando técnico da equipa júnior do Marítimo

O Marítimo acaba de anunciar a saída do técnico Carlos Graça, treinador da equipa de juniores do clube .De acordo com a informação prestada no site oficial do Marítimo, a desvinculação, prende-se com assuntos profissionais e pessoais de Carlos Graça, que deixa a equipa que liderava no 9º lugar do Campeonato Nacional da I Divisão de Juniores, com 2 vitórias, 1 empate e cinco derrotas.

O Marítimo deseja as maiores felicidades e sucesso ao treinador, agradecendo todo o empenho e profissionalismo demonstrado durante o tempo em que serviu a instituição.