Benfica-Sporting: Um dérbi mais decisivo para o tetracampeão nacional

O Benfica pode igualar na quarta-feira o Sporting na I Liga de futebol, mas o rival lisboeta tem a possibilidade de deixar o tetracampeão à considerável distância de seis pontos, caso se imponha no dérbi da 16.ª jornada.

Com três pontos de vantagem sobre os ‘encarnados’, o Sporting até poderá dar-se por satisfeito com um empate no Estádio da Luz, ainda que isso possa permitir ao FC Porto deixar a companhia da equipa de Alvalade e isolar-se na liderança da prova.

Para o Benfica, a reconquista do título nacional é imperiosa, não porque a equipa treinada por Rui Vitória já foi eliminada de todas as outras competições ainda antes do fim do ano civil, mas também porque representa um ‘penta’ inédito na história centenária do clube.

Se é verdade que o Benfica venceu todas as sete partidas disputadas na I Liga na condição de visitado, o Sporting é uma das duas equipas invictas na prova – a par do FC Porto -, apresentando, inclusive, melhor registo fora de casa, tendo apenas concedido uma igualdade, do que no seu recinto, onde empatou dois jogos.

Enquanto a aspiração de o Sporting se sagrar campeão, 15 anos depois da última conquista, não será muito afetada em caso de derrota, os anfitriões ficarão em situação delicada caso saiam derrotados, desde logo pelo facto de isso acontecer no seu próprio estádio.

Um desaire no dérbi lisboeta poderá deixar o Benfica a seis pontos não apenas do Sporting, mas também do FC Porto, que começa a jogar cerca de uma hora antes no terreno do Feirense, 13.º classificado, a uma ronda do fim da primeira volta do campeonato.

As saídas ‘milionárias’ de três jogadores influentes do setor defensivo – o guarda-redes Ederson, o central Lindelof e o lateral direito Nélson Semedo – podem ter contribuído para a eliminação prematura na Liga dos Campeões, na Taça de Portugal e na Taça da Liga, mas, no campeonato, a defesa do Benfica tem-se revelado suficiente.

Além disso, o avançado brasileiro Jonas parece, aos 33 anos, manter intactos os dotes de goleador, assumindo-se como o melhor marcador da competição, com 18 golos, apesar de ainda estar em ‘branco’ no dérbi lisboeta, após três épocas e meia com a camisola ‘encarnada’.

A partida de quarta-feira, com início às 21:30 horas, tem o atrativo adicional de colocar frente-a-frente os dois principais ‘artilheiros’ do campeonato, pois o holandês Bas Dost, ponta de lança ‘leonino’, segue no segundo lugar, com 13 remates certeiros.

Nos últimos encontros das duas equipas, para a Taça da Liga, o Sporting, que procurava confirmar a presença nas meias-finais, praticamente não fez poupanças, deixando apenas Gelson Martins no banco, enquanto o Benfica, já eliminado, apresentou jogadores menos utilizados, assinalando-se o regresso do mexicano Raúl Jímenez, com Luisão e Grimaldo a manterem-se em dúvida.

Os dois clubes rivais de Lisboa, em clima de guerra aberta desde a mudança do treinador Jorge Jesus da Luz para Alvalade, em 2015, chegam ao 301.º confronto com o Benfica em vantagem, com 130 vitórias, contra 108 do Sporting, tendo-se registado 62 empates.