Associação Desportiva de Machico fechou a época passada com 415 atletas nas suas 4 modalidades

A Associação Desportiva de Machico reuniu-se em Assembleia Geral Ordinária no passado dia 28 de setembro com um único ponto na ordem de trabalhos que passou pela aprovação do relatório e contas concernente à época 2017/2018 e respectivo parecer do Conselho Fiscal.

À assembleia foram convocados todos os sócios com quotas em dia. O relatório e contas da época 2017/2018 foi aprovado por maioria, demonstrando assim a confiança depositada na direcção presidida por Raul Miranda, a qual foi reeleita para um novo mandado de 3 anos no passado dia 22 de junho.

No relatório apresentado destaque o aumento do número de atletas federados no global, o qual fechou a época passada com 415 atletas nas suas 4 modalidades. Isto faz com que o clube seja o maior representante de atletas federados do Concelho bem como um dos maiores a nível regional, demonstrando assim a sua forte dinâmica.

Ao nível das contas, o passivo continua a ser reduzido ano após ano. Contudo, apesar de elevado, está na sua maioria acautelado, demonstrando assim o contínuo empenho da direcção que ao longo do último mandato veio trabalhando nesse sentido.

Para o futuro, o objectivo é cumprir com os compromissos assumidos nunca perdendo, todavia, o foco no equilíbrio financeiro e na sustentabilidade futura do clube.