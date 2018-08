PSP identificou 13 pessoas por consumo de droga e deteve um suspeito por tráfico

O Comando Regional da PSP da Madeira comunicou há pouco que, no quadro das acções de prevenção do consumo e tráfico de estupefacientes, entre os dias 24 e 26 de Agosto sinalizou 13 cidadãos pelo consumo destas substâncias, tendo também detido um suspeito por tráfico, no Concelho de São Vicente.

Esta operação foi realizada pela Divisão Policial de C.ª de Lobos em colaboração com a Força Destacada da Unidade Especial de Polícia – Grupo Operacional Cinotécnico, tendo incidido sobre o Parque Urbano da Vila de São Vicente, local de concentração de muitos jovens por ocasião das festividades da localidade.

Como resultado desta acção foram identificados 13 homens e 1 mulher com idades compreendidas entre os 16 e os 42 anos, tendo sido apreendidas 43 doses individuais de produto estupefaciente designado por “Haxixe”.

Paralelamente a esta iniciativa foram também desenvolvidas acções de sensibilização pela Esquadra da PSP de São Vicente em conjunto com a Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências (UCAD) para alertar para o risco e efeitos dos produtos estupefacientes nos comportamentos humanos, contribuindo para uma redução dos consumos e difusão de estruturas/contatos para tratamento de dependências.