Homem ferido em despiste no Funchal

Um homem ficou ferido na madrugada de hoje, por volta das 6 horas da manhã, quando a viatura em que seguia se despistou na Rua Levada de Santa Luzia, no Funchal. Para o local foram mobilizados 10 elementos dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, com uma ambulância, um veículo de apoio um desencarcerador que não chegou a ser utilizado uma vez que a vítima já se encontrava fora do automóvel.

O homem, cuja idade é desconhecida, foi socorrido no local e transportado de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça. Ao que tudo indica, sofreu apenas ferimentos ligeiros.