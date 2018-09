Capitania do Porto Santo nega envolvimento no ‘desembarque’ de Colombo

A Capitania do Porto do Porto Santo emitiu hoje um comunicado onde desmente qualquer interferência no Festival Colombo, que decorre desde quinta-feira na ilha dourada.

Em causa estão informações veiculadas através das redes sociais, que foram largamente partilhadas, dando conta de que Colombo tinha sido impedido de desembarcar por essa Capitania, devido à falta de coletes de salvação.

O desembarque de Colombo no Porto Santo foi recreado ao início da noite da passada quinta-feira, marcando a abertura deste festival.