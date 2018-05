Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez celebraram ontem a vitória do Real Madrid na Liga dos Campeões com um beijo apaixonado. O clã Aveiro ‘invadiu’ o campo, após aquele grande momento, tendo o craque português celebrado junto da namorada, do filho mais velho, da mãe, dos irmãos e dos amigos, enquanto que a equipa merengue dava a volta de honra pelo relvado.