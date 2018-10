Paulo Sousa, Nuno Lobo Antunes, Diana Duarte e muito mais esta quinzena na FNAC

Encontro com Nuno Lobo Antunes

19.10 Sexta às 19h30

A FNAC, em parceria com a Equilibrium Gym – Pediatria, convida o público a participar numa conversa com o conhecido neuropediatra Nuno Lobo Antunes. A iniciativa tem como tema base “A medicação nas PHDA - o papel dos técnicos de saúde e educação na aprendizagem”. Conta com moderação da terapeuta ocupacional Cristina Aveiro e ainda com o contributo da docente especializada Carla Viveiros.

Workshop Iniciação Apple

Por Pedro Carvalho

20.10 Sábado 17H00

Se comprou recentemente um Macbook ou iMac, convidamos a visitar a Fnac onde, de uma forma muito descontraída e descomplicada, vamos ajudá-lo a tirar melhor partido do seu novo equipamento.

Diana Duarte apresenta ao vivo ‘Amura’

26.10 Sexta 19h00

Descobra a música desta artista que aos 30 anos edita o seu primeiro álbum de originais. São sonoridades influenciadas pelo indie, jazz e folk, um evento de música ao vivo a não perder.

Paulo Sousa apresenta ao vivo ‘Teu’

27.10 sábado 17H00

As músicas de Paulo Sousa certamente soam no ouvido de todos nós, já que o artista esteve várias semanas no Top 25 da RFM. Alcançou a 5.ª posição com “Somos Eu E Tu”, tema incluído na novela da SIC, Espelho D’Água. Paulo Sousa foi também finalista da 6.ª edição do talent show Ídolos da SIC, participou no Factor X e foi vencedor do passatempo “Golden Voice Competition”, onde partilhou o palco com Áurea e gravou o dueto “Heading Back Home”. Em estreia na Madeira, mais concretamente na FNAC, apresenta-se pela primeira vez ao vivo onde interpretará temas bem conhecidos como “Onde Quero Estar”, “Todos os Dias”, “Não Me Deixes Ir” e claro, “Somos Eu e Tu”. Estes são alguns dos singles de Paulo Sousa que fazem parte do seu novo trabalho “TEU”, o primeiro álbum de originais.

Evento Infantil

Especial Halloween

Por Dance Flavourz - Escola de Artes Performativas

28.10 domingo 11h30

Gostas de ouvir música e de dançar? Neste divertido evento podes assistir a uma performance artística com demostração dos vários tipos de danças.

Maratona Fotográfica Fnac Madeira - Entrega Prémios

28.10 domingo 17h00

A FNAC convida assistir à divulgação dos resultados bem como à entrega de prémios e à exposição fotográfica desta iniciativa que aconteceu no passado dia 15 de setembro e contou com 50 participantes. Não perca a atuação ao vivo de Tiago Silva e Vitor Pacheco.

Workshop de Orquídeas - Especial Halloween

Por Pedro Spínola

31.10 quarta 19h00

Neste dia muito particular junte-te à FNAC e descobre tudo sobre as orquídeas Dracula, Bulbophyllum e Coryanthes. Serão apresentadas dicas de cultivo e tratamento destas espécies. No final do evento haverá ainda um passatempo com oferta de uma orquídea que tem como nome científico Bulbophyllum Echinolabium.

Para mais informações contacte a FNAC através do e-mail agenda.madeira@fnac.pt.