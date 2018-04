Cantora internacional Kate Ryan já está na Madeira para actuar este sábado na festa de reabertura oficial do Café do Teatro

Depois de um período de quase dois meses e meio de profundas obras, abriu a 11 de Abril um dos mais emblemáticos espaços de lazer no ‘coração’ do Funchal: o Café do Teatro, que foi alvo de um investimento de cerca de 400 mil euros que visou requalificar um espaço que já não era sujeito a obras de manutenção há mais de 20 anos.

A festa de reabertura oficial do bar funchalense realiza-se este sábado à noite e contará com a presença da artista internacional autora da versão de maior sucesso internacional do êxito ‘Voyage, Voyage’ (de 1986, da cantora Desireless). Trata-se da cantora belga Kate Ryan, nome artístico de Katrien Veerbeck, uma artista que se lançou no mundo da música oficialmente em 2001 com o ‘single’ de estreia ‘Scream for more’, que teve sucesso na Europa e nos Estados Unidos da América.