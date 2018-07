Última apresentação dos concorrentes ao ‘Madeira Top Model 2018’ no Maresia Shisha Lounge Bar

No passado sábado, o Maresia Shisha Lounge Bar, na Praia Formosa, recebeu a última apresentação dos concorrentes ao ‘Madeira Top Model 2018’.

A animação esteve a cargo do DJ William, seguindo de montras vivas e ainda o Desfile & Fashion Show das Lojas LR29 Boutique e SMK, onde mostraram as colecções de Verão 2018. Os penteados estiveram a cargo da Rosa Cabeleireiros e as maquilhagens da Inglot.

A apresentação do evento foi feito por Rúben Gomes.