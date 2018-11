Tuna D’Elas traz três prémios de Coimbra

A Tuna Feminina da Universidade da Madeira participou, no último fim-de-semana, no XXV Canto da Sereia, em Coimbra. No final do evento a formação académica da UMa conquistou três dos sete prémios a concurso.

A Tuna D’Elas, em conjunto com as AS FANS – Tuna Feminina da Universidade de Coimbra, a Tufes – Tuna Feminina Scalabitana e a Egitúnica – Tuna Feminina do Instituto Politécnico da Guarda, participaram no último sábado, dia 3, no festival de tunas femininas no Teatro Académico Gil Vicente, em Coimbra.

A Tuna D’Elas viu a sua actuação reconhecida ao ganhar os prémios de Melhor Tuna, Melhor instrumental e Melhor passa-calles (actuação que é feita na rua).

O evento foi organizado pelas Mondeguinas - Tuna Feminina da Universidade de Coimbra, que, este ano, assinalam 25 anos de história.