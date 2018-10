Rui Horta regressa aos palcos como bailarino e apresenta ‘VESPA’

No dia 18 de Outubro, pelas 21 horas, o Teatro Municipal Baltazar Dias recebe o espectáculo de dança ‘VESPA’, uma performance notável de Rui Horta, que marca o regresso aos palcos como bailarino.

‘Vespa’ é uma peça sobre uma cabeça a explodir, sobre o que nem sequer falhámos porque nos coibimos de cumprir. Na dupla condição de voyeur, a do outro e a de si próprio, o público compõe o tétris do personagem em cena, desafiando a sua própria concepção do registo público e privado. Este solo é uma possibilidade, uma fractal, marca fugaz.

Rui Horta é um veterano selvagem. Só essa condição lhe permite, hoje, a ousadia e a obstinação de voltar ao palco após 30 anos de ausência.

Nascido em Lisboa em 1957, Rui Horta começou a dançar aos 17 anos nos cursos de bailado do Ballet Gulbenkian, tendo posteriormente vivido vários anos em New York, cidade onde completou a sua formação e desenvolveu o seu percurso de intérprete e professor. Em 1984 regressa a Lisboa, sendo um dos mais importantes impulsionadores de uma nova geração de bailarinos e coreógrafos portugueses. Ao longo da sua carreira recebeu importantes prémios e distinções tais como o Grand Prix de Bagnolet, a Bonnie Bird Award, o Deutsche Produzent Preis, o Prémio Acarte, o Prémio Almada, o grau de Oficial da Ordem do Infante, o grau de Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres, pelo Ministério da Cultura Francês.

Este espectáculo é uma produção do Espaço do Tempo com a Câmara Municipal do Funchal. Os ingressos custam 6 euros.