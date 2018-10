Orfeão Madeirense realiza celebra 99.º aniversário no Baltazar Dias

O Orfeão Madeirense realiza, no próximo dia 2 de Novembro, pelas 21 horas, no Teatro Municipal Baltazar Dias, um concerto comemorativo do seu 99.º aniversário.

Do concerto farão parte interpretações de ambos os coros que integram o Orfeão Madeirense (Coro Stimme e Coro Sénior) dirigidos pela Maestrina Maria João Caires.

Para além disso, o concerto conta com a participação especial do Grupo Prestige Dance.

Os bilhetes têm um custo de 5 euros e encontram-se à venda na bilheteira do Teatro Municipal até à hora do espectáculo.