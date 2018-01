‘Islenha’ destaca a obra de Adolfo de Sousa Rodrigues

O n.º 61 da ‘Islenha’, que tem como tema de capa a obra do pintor Adolfo de Sousa Rodrigues, acaba de chegar e começará a ser distribuída na próxima segunda-feira (dia 8 de Janeiro).

“Adolfo de Sousa Rodrigues (1866-1908), um Pintor Insatisfeito” é o título do interessante texto de Ramiro Gonçalves sobre este pintor de origem madeirense, mas que estudou e viveu quase sempre fora, tendo de resto falecido muito jovem, aos 41 anos. O autor relembra deste modo o seu breve percurso humano e artístico, bem digno aliás de ser lembrado na História da Pintura Portuguesa.

O quadro reproduzido na capa deste número é um dos seus mais interessantes trabalhos e representa a Baía de Câmara de Lobos, em toda a sua languidez atlântica.

Mais para ler

Outros textos desta edição tratam da história da Arte, de Literatura (nomeadamente sobre Herberto Helder), de História (como o do relato de Carl Skogman sobre a ilha e passagem no arquipélago da Fragata Eugenie) e de Biografia (silvicultor Vieira Natividade e seus trabalhos madeirenses).

Do próprio J. Vieira Natividade (1899-1968) é republicado o texto integral da sua conferência “Madeira: A Epopeia Rural”, na secção Documenta que, nas palavras do Editorial do Director da Revista, é “um dos mais belos e interessantes elogios à forma de ser e de estar na Madeira, face a uma natureza magra de recursos, de difícil subjugação da terra (alcandorada e sempre rochosa), cujo amanho ainda hoje é especialmente duro e desgastante”.

A terminar, as Leituras (do importante Dicionário de Falares do Arquipélago da Madeira, por António Carvalho da Silva) e o texto de apresentação da ‘Pensar Diverso 5’, por Ana Isabel Moniz, da Universidade da Madeira.

A Revista está à venda na Loja Livros Direcção Regional da Cultura da Madeira, no número 165 da Rua dos Ferreiros (Funchal), nas Livrarias Habituais (na Região e no País) e pode também ser encomendada através do e-mail lojalivros.drcmadeira@gmail.com ou islenha.assinaturas@gmail.com