Filme adaptado de obra do cabo-verdiano Germano Almeida vai competir em Montreal

O filme “Os dois irmãos”, adaptado da obra do escritor cabo-verdiano Germano Almeida, que este ano recebeu o Prémio Camões, foi selecionado para a competição oficial no 42.º Festival Internacional de Cinema de Montreal.

O anúncio foi feito hoje, em comunicado, pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas de Cabo Verde, que destaca a importância deste festival, cuja edição de 2018 decorrerá entre 23 de agosto e 03 de setembro, no Quebec, Canadá.

O filme “Os dois irmãos” é “a primeira grande produção cinematográfica que conta com o cofinanciamento do Governo, através do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, tendo sido realizado em parceria com a produtora portuguesa TAKE 2000”, prossegue o comunicado do governamental.

Produzido por José Mazeda e realizado por Francisco Manso, o filme foi rodado em 2017, entre as zonas de Chã de Tanque e Ribeira Barca, no concelho de Santa Catarina de Santiago (Cabo Verde), e todo o elenco foi cabo-verdiano.

O mesmo comunicado refere que o Governo fez “uma aposta nesta grande produção, baseada no livro do segundo Prémio Camões de Cabo Verde, como forma de internacionalização do cinema cabo-verdiano e a promoção do arquipélago como um destino de rodagem de grandes produções”.

O Festival Internacional de Cinema de Montreal é um dos mais antigos festivais internacionais de cinema do Canadá e conta com uma importante reputação internacional.

É “o único festival de cinema competitivo na América do Norte credenciado pela Federação Internacional de Associações de Produtores de Filmes (FIAPF)” e nele “competem filmes de todo o mundo”, sublinha ainda o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas de Cabo Verde.