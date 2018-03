Entrega de canções inéditas para o Festival da Canção Juvenil 2018 termina a 14 de Março

A próxima edição do Festival da Canção Juvenil da Madeira denominada ‘Voz d’Amanhã’, destinada a jovens entre os 15 e os 21 anos, que cantem em português, está marcada para o dia 29 de Junho, no Fórum Madeira, um espaço mais amplo e acolhedor, e peça primeira vez, realiza-se fora do programa da Semana Regional das Artes.

O festival integra seis temas inéditos e seis ‘covers’, sendo que o mesmo intérprete não pode concorrer nas duas categorias. As canções inéditas serão avaliadas pela música, letra e interpretação, enquanto os ‘covers’ serão avaliados exclusivamente pela interpretação. O prémio ‘Melhor Intérprete’ do festival será atribuído ao concorrente que conseguir melhor pontuação do júri, independentemente de ser ‘cover’ ou canção original. Aos autores do melhor tema inédito (letra e música) e ao melhor intérprete serão atribuídos prémios monetários, cujo valor será divulgado posteriormente.

A fase de entrega das canções inéditas para selecção termina no próximo dia 14 de Março, estando o regulamento disponível no sítio www.madeira-edu-pt/dseam para todos os autores interessados em concorrer com letra e música inéditas.